Кличко розказав про збільшення фінансування столичної медицини вдвічі порівняно з минулим роком

Всі столичні медичні заклади повинні відповідати сучасним вимогам. І ми робимо все, щоб кияни мали належний сервіс та лікування, а медперсонал – сучасні умови роботи. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2, в якій було реконструйоване приймальне відділення і травмпункт.

Міський голова наголосив, що Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2 – дуже важливий для столиці заклад, оскільки це єдина дитяча лікарня на Лівому березі.

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«Сьогодні ми інспектуємо приймальне відділення та відремонтований оновлений травмпункт. Ми також пройшли у ті відділення, де ремонт ще не робили. І побачили разючу різницю. Тому наше завдання – щоб умови для роботи медичного персоналу та прийому пацієнтів були найвищого рівня та відповідали сучасним вимогам», – сказав Віталій Кличко.

Він додав, що на проведення ремонтних робіт та придбання сучасного обладнання виділено минулого та цього року 42,5 млн грн. У приймальному відділенні провели капітальний ремонт. Тепер це – відділення екстреної медичної допомоги та одночасно травматологічний пункт. За словами міського голови, тут виконали усі необхідні інженерні роботи: замінили мережу водопостачання, опалення, каналізацію, вентиляцію, освітлення та електропостачання, відремонтували покрівлю та провели благоустрій території.

«Ми продовжимо ремонт. І наступного року презентуватимемо відремонтовані інші відділення цього медичного закладу. Вся лікарня в комплексі повинна відповідати сучасним вимогам», – сказав Віталій Кличко.

Він також додав, що було придбано сучасну медичну апаратуру для відділення екстреної допомоги та оновленого травматологічного пункту. Це дає можливість в короткі терміни провести огляд пацієнта безпосередньо у приймальному відділенні, провести УЗД та ендоскопічне обстеження, надати кваліфіковану екстрену медичну допомогу пацієнтам у тяжкому стані. Для цього обладнана протишокова, палати добового перебування з постійним моніторингом за станом пацієнта до стабілізації стану здоров’я. На закупівлю обладнання витрачено 24,7 млн грн.

«Ми збільшили фінансування столичної медицини вдвічі порівняно з минулим роком. Ми поступово змінюємо ситуацію і показуємо, якою медицина повинна бути. Сюди ж приємно зайти. Тут немає запаху ліків, приміщення світлі та затишні. Таке враження, що ти не в лікарні, а в дитячому садочку. І наше завдання, щоб всі медичні заклади столиці були такими ж сучасними і відповідали європейському рівні», – додав Віталій Кличко.

Відділення екстреної медичної допомоги розпочало роботу із 3 жовтня цього року. За цей час надано медичну допомогу майже 2 тисячам дітей. У травмпункті – понад 1800 пацієнтам. У 2016 році в лікарні № 2 провели капітальний ремонт інфекційно-боксованого відділення № 1 та операційного блоку ЛОР-відділення.

Мер Києва також розповів, що наступного року розпочнеться будівництво лікарні на Троєщині, оскільки там бракує медичних закладів, а також відбуватиметься реконструкція вже існуючих медзакладів в різних районах столиці.