Поліція відкрила кримінальну справу за фактом пошкодження Вічного вогню в Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження Вічного вогню у парку Вічної слави у Києві.

Читайте такожБіля Вічного вогню поліція знайшла 8 відер, в яких вандали принесли цементЯк повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні близько 7.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Лаврскій загасили Вічний вогонь. Про це заявив перехожий, який побачив щебінь та пісок. Відомо, що подія сталася сьогодні вночі. На місці події поліцейські виявили відра, в яких невідомі принесли цемент. Також з місця події правоохоронці вилучили три пари будівельних рукавиць.

Слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Проводяться відновлювальні роботи.

Поліція перевіряє наявність записів камер відеоспостереження.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу ("наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого"). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.