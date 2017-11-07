Кличко: Оновлюючи рухомий склад громадського транспорту, ми створюємо альтернативу маршруткам

Столична влада закуповує сучасні трамваї, які курсуватимуть Києвом. І робить все, щоб оновлений комунальний громадський транспорт став альтернативою маршруткам. Про це в ефірі Прямого каналу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає КМДА.

Він зазначив, що Київ закуповує польські трамваї PESA 5-го покоління зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi, вони мають тихий хід. Мер Києва додав, що до кінця року столична влада планує укомплектувати рухомий склад на лінії швидкісного трамвая виключно сучасними трамваями 5-ого покоління. Віталій Кличко зауважив, що інколи лунають закиди, що столиця закуповує трамваї у поляків замість того, щоб підтримувати вітчизняного виробника.

«Але, на жаль, львівський завод не може впоратися з тими обсягами, які нам потрібні», – підкреслив мер Києва.

Окрім того, додав Віталій Кличко, столична влада при закупівлі польських трамваїв висунула умову – запуск у Києві сервісного центру для їх обслуговування.

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«А в планах на майбутнє – підприємство із крупногабаритної збірки трамваїв у Києві. І впевнений, що вже незабаром містом рухатимуться трамваї, на яких буде написано «зроблено в Україні», «зроблено в Києві», – зауважив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що трамваї – екологічний вид транспорту і влада столиці робить все для оновлення рухомого складу громадського транспорту загалом. Він додав, що сьогодні у киян дуже багато нарікань на неякісний сервіс із перевезення, який надають маршрутки.

«Ми не будемо воювати з маршрутками. Ми їх просто витіснимо доступним, комфортним і сучасним громадським комунальним транспортом», – додав Віталій Кличко.

Раніше стало відомо, що Кличко доручив перевірити ліцензії на роботу приватних маршруток у Києві та їхній технічний стан.