Біля Вічного вогню поліція знайшла 8 відер, в яких вандали принесли цемент

12:53, 07 листопада 2017
Київ
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Поліція з'ясовує обставини пошкодження Вічного вогню у Парку Вічної Слави в Києві.

УНИАН

На місці події працює поліція, газова служба та кінологи. За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію події. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Нацполіції Києва.

Читайте також"Ганебний приклад неповаги до історії": у Києві вандали залили цементом Вічний вогонь (фото)Сьогодні близько 7-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Лаврській у Парку Вічної Слави загасили Вічний вогонь. Про це повідомив перехожий, який побачив щебінь та пісок.

Як повідомляв УНІАН, подія сталася сьогодні в ночі. На місці події поліцейські виявили вісім відер, в яких невідомі принесли цемент, щоб залити Вічний вогонь.

Слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Проводяться відновлювальні роботи.

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Теги: #вандали вічний вогонь#вічний вогонь цементом