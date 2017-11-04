Кличко доручив перевірити ліцензії на роботу приватних маршруток у Києві та їхній технічний стан

Міський голова Києва Віталій Кличко у зв‘язку із загибеллю сьогодні двох людей на зупинці громадського транспорту доручив перевірити ліцензії і стандарти роботи приватних перевізників, маршрутки яких працюють у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення Кличко дав департаменту транспортної інфраструктури КМДА - разом з Державною службою України з безпеки на транспорті провести комплексну перевірку ліцензій і відповідність їм умов та стандартів роботи приватних перевізників.

«Трагедія, яка сталася в суботу на Героїв Дніпра, де маршрутка на зупинці громадського транспорту вбила двох людей, вимагає від нас жорстких дій. Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також - наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їхній професійний стаж, контроль стану здоров‘я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів», - наголосив міський голова.

«Усі безвідповідальні і недобросовісні перевізники мають бути позбавлені ліцензій. Ми не можемо наражати пасажирів на небезпеку, і ті перевізники, які не дотримуються стандартів роботи, підуть з ринку перевезень», - запевнив Кличко.

Також він доручив перевірити і стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.

Читайте такожУ Києві маршрутка збила на смерть двох людей біля зупинки (фото)

Як повідомляв УНІАН, у суботу в Києві біля станції метро «Героїв Дніпра» внаслідок наїзду маршрутки загинуло двоє людей - жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження, подружжя, місцеві жителі. У результаті наїзду жінка загинула на місці, а чоловік помер у кареті «швидкої» дорогою до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження.