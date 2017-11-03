Кличко повідомив про скорочення черг у дитсадках Києва втричі

Дитячі садки та школи столиці, які вводяться в експлуатацію, повинні відповідати всім сучасним вимогам та бути належної якості. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер Києва Віталій Кличко.

Мер наголосив, що столична влада цього року збільшила фінансування освіти.

«Минулого року ми відкрили 7 дитячих садків, до кінця цього року відкриємо 10, як новозбудованих, так і повністю реконструйованих», – зауважив Віталій Кличко.

Окрім того, додав він, влада Києва повертає до комунальної власності дитячі садки, приміщення яких використовувалися не за цільовим призначенням. Віталій Кличко підкреслив, що столична влада майже в три рази зменшила черги до дитячих садків – із 15 до 5 тисяч дітей.

« І наше завдання – щоб черги в дитячі садки взагалі не було», – зауважив мер.

Віталій Кличко наголосив, що цього тижня в Києві відкрилися два новозбудовані дитячі садки – в Голосіївському районі та на Троєщині.

«Ці садки відповідають всім сучасним вимогам. Я пишаюся, що ми відкриваємо такі об’єкти», – сказав столичний голова.

Він наголосив, що при будівництві інфраструктурних об’єктів вимагає від підрядників дотримуватися всіх вимог та здавати якісні об’єкти. Мер Києва нагадав, що наприкінці літа відвідав дитячий садок № 585 на Оболоні, який хотіли відкривати після реконструкції.

«Я відвідав цей садок і був здивований – садок відкривають, але правил безпеки ніхто не дотримувався. Помазали, підфарбували. Доторкнувся до дитячої шафи – вона ледь не впала на директора садка. Ви можете собі уявити, якби ця шафа впала на дитину?» – зауважив міський голова. Він додав, що поставив вимогу – в короткі терміни виправити всі недопрацювання і тільки після того відкривати садок для дітей. Його відкрили пізніше, але тепер заклад має зовсім інший вигляд.

Віталій Кличко наголосив, що всі підрядники повинні відповідально ставитися до своєї роботи, і не чекати перевірок від мера.

«Це наша репутація. Ми не повинні здавати об’єкти, за які буде соромно», - підкреслив він.