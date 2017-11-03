Кличко: наступного року в Києві кількість камер відеоспостереження має зрости до 10 тисяч

Ми збільшуватимемо в Києві кількість встановлених камер відеоспостереження. І наступного року їх кількість має зрости до 10 тисяч. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив мер Києва Віталій Кличко.

Мер Києва зауважив, що три роки тому він відвідав Ізраїль і був вражений наскільки ефективно там працює система безпеки та відеоспостереження.

«Коли повернувся до Києва, я дав завдання встановлювати камери і створити дата-центр, куди стікатиметься вся інформація з усіх камер. Адже безпека сьогодні – ключове питання для кожного українця», – сказав Віталій Кличко. Більше того, підкреслив мер, така система відеоспостереження досить ефективно працює в багатьох містах світу.

Віталій Кличко зауважив, що в столиці встановлюють інтелектуальні камери, які можуть розпізнавати обличчя людей і номери автівок. Мер зауважив, що такі камери встановлені в багатолюдних місцях, в усіх школах, дитсадках, закладах охорони здоров’я, на деяких станціях метро.

Віталій Кличко зауважив, що інформація, яка надходить із камер, суттєво допомагає в роботі працівникам правоохоронних органів. За словами міського голови, наступного року кількість відеокамер в столиці має сягати 10 тисяч. Наразі в Києві встановлено вже 4 тисячі камер, а до кінця року встановлять ще 2 тисячі. Також до єдиної системи місто підключатиме камери приватних закладів та організацій.

Віталій Кличко наголосив, що важливе завдання – щоб камер у Києві було не десятки, а сотні тисяч. За його словами, у Лондоні, наприклад, установлено близько мільйона камер відеоспостереження.

«Я впевнений, що нам вдасться суттєво збільшити кількість камер. Ми зараз також залучаємо відеокамери, які знаходяться в державних та приватних установах, щоб інформацію з них також отримувати в дата-центр», – додав мер Києва.