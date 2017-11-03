Кличко відкрив на Троєщині новий дитсадок, розрахований на 300 дітей

Мер Києва Віталій Кличко відкрив комунальний дитячий садок №362 "Милославичі" на Троєщині. У новому дитсадку виховуватимуться майже 300 дітей.

"Мешканці цього мікрорайону неодноразово зверталися до мене з тим, аби у “Милославичах” відкрили комунальний дитячий садочок, адже в мікрорайоні мешкає багато молодих сімей, багатьом з яких доводилося возити дітей у садочки в інших районах, - зазначив Кличко. - Ми купили цей садочок у забудовника мікрорайону, і тепер садок – комунальний, і діти потраплятимуть сюди за електронною чергою та виховуватимуться тут безкоштовно", - зазначив мер Києва під час відкриття садочка.

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Кличко підкреслив, що при будівництві нових житлових масивів мешканці повинні отримувати усю необхідну інфраструктуру – дитячі садочки, школи, заклади охорони здоров’я. "І я дуже радий, що в одному з найбільших районів столиці – Троєщині – відкривається новий сучасний дитсадок, до якого батьки із задоволенням віддаватимуть своїх дітей на виховання та навчання. А діти з радістю проводитимуть тут час", - сказав міський голова.

Мер Києва додав: якщо три роки тому черга у дитсадки Києва складала понад 15 тис дітей, то за три роки завдяки будівництву нових та реконструкції та збільшенню місць у існуючих садках вдалося зменшити її майже в три рази. "І наше завдання - щоби через два роки черги до дитсадків у Києві взагалі не було. І ми працюємо над цим", - наголосив Віталій Кличко.

На сьогодні дитячий садок №362 повністю укомплектований, забезпечений педагогічним та технічним персоналом та готовий до прийому дітей.

За експертизою департаменту фінансового контролю, вартість робіт з будівництва садочка – 71,5 млн грн.

Також додатково 2 млн 800 тис грн з місцевого бюджету виділила районна адміністрація. За ці кошти у дитсадок придбали сучасне обладнання спортивної зали, кімнати психоемоційного розвантаження, ігротеки, приміщень харчоблоку та пральні, групових приміщень тощо.

Крім того, додатково близько 2 млн грн передав забудовник на придбання обладнання для садочка.