Кличко: ми впроваджуємо нові технології, які роблять Київ комфортним і технологічним

Столиця впроваджує міські сервіси із залученням новітніх технологій, щоб зробити місто безпечним та сучасним. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття форуму Kyiv Smart City.

«Два роки тому ми розпочали розбудову smart-інфраструктури Києва та продовжуємо робити столицю «розумною». І вже сьогодні готові ділитися досвідом з іншими містами та розповідати про інновації, які роблять життя містян комфортним та безпечним, а всі процеси управління містом – відкритими та прозорими», – зазначив Віталій Кличко.

Міський голова наголосив, що Київ став першим містом в країні, яке почало успішно та комплексно впроваджувати «розумні» технології та будувати міську цифрову інфраструктуру. Першим проектом у рамках програми Kyiv Smart City став «Відкритий бюджет», який дав можливість відслідковувати онлайн доходи та витрати міського бюджету.

«Це дуже важливо, враховуючи недовіру до влади, яка існує в суспільстві», – зазначив мер.

Ще одним важливим інструментом для забезпечення прозорості та підзвітності влади стала система електронних закупівель, яка уже дала можливість зекономити 2 млрд грн з міського бюджету.

Окремим напрямом діяльності у сфері «розумного міста» стало запровадження інструментів електронної демократії: системи петицій до Київради та «Бюджету участі».

«Це реальний інструмент, який дає можливість киянам впровадити зміни у своєму будинку, дворі чи на своїй вулиці, подавши відповідний проект на голосування мешканців столиці», – наголосив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що система Kyiv Smart City не обмежується лише сервісами для контролю влади. У першу чергу, це є запровадженням сучасних сервісів, щоб зробити місто більш комфортним, безпечним і сучасним. Наприклад, це і система інформування киян, якою користуються понад 60 тисяч мешканців, онлайн-реєстр територіальної громади міста Києва, який дозволяє за лічені хвилини знятися з реєстрації чи отримати реєстрацію, проект встановлення камер відеоспостереження «Безпечна столиця», служби 1551 та 1557, безконтактна оплата проїзду в метро, система онлайн запису до лікаря та інші.

«Місто має працювати для киян. Та інформаційно-комунікаційна інфраструктура столиці – це саме той інструментарій, який можуть використовувати як кияни, так і влада. Щоб робити місто комфортним та безпечним. І Київ є першим і успішним у запровадженні цих змін!», – наголосив Віталій Кличко.