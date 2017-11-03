"Центр Розвитку Міста" об’єднав столичних активістів заради протидії насиллю над дітьми та серед них

Столичні активісти, члени громадських організацій і благодійних фондів об’єдналися для реалізації проекту «Виховуй з усмішкою», спрямованого проти фізичного та психологічного насильства над дітьми. Згоди щодо співпраці вони дійшли під час круглого столу «Протидія насиллю над дітьми та серед дітей», який відбувся 2 листопада у приміщенні Спілки журналістів України в Києві, повідомляється на Facebook-сторінці громадської платформи «Центр Розвитку Міста», що виступила одним з організаторів заходу.

Зокрема учасники круглого столу обговорили питання протидії насильству над дітьми та серед дітей, що не оминули Київ, та виокремили проблеми, які можна подолати або на вирішення яких є можливість суттєво вплинути за допомогою спільної роботи активістів.

Організатори круглого столу – ГП «Центр Розвитку Міста» та ГО «Батьківська спілка» – привели жахливу статистику по країні: 61,2% дітей піддаються хоча б одному з видів фізичного чи психологічного насильства; 40% батьків б’ють своїх дітей зрідка; 10% батьків б’ють своїх дітей часто і/або жорстоко; 50% дітей зазнають цькування у школі від інших дітей.

Лідер ЦРМ, громадський діяч та депутат Київради Людмила Костенко надала результати дослідження, згідно яких ті дорослі, кого били в дитинстві, вдвічі частіше б’ють своїх дітей чи близьких, аніж ті, хто не зазнавав насильства.

Пані Костенко також розповіла про досвід Швеції, де в середині XX століття виховання дітей із застосуванням фізичної сили вважалося нормою в 90% родин. За її словами, через деякий час після впровадження аналогічної інформаційно-виховної кампанії шведи припинили застосування фізичних покарань, через що згодом рівень злочинності в країні помітно знизився.

Співорганізатор проекту, голова ГО «Батьківська спілка» Андрій Близнюк навів сумну статистику випадків самогубства по Україні – 133 дитини на рік, з них 40 – у Києві.

Презентуючи проект «Виховуй з усмішкою», націлений на інформування молодих батьків, педагогів та безпосередньо дітей, лідерка ЦРМ Людмила Костенко запросила долучитися до нього усіх присутніх. Всі учасники заходу погодилися, що реалізація проекту з подолання насильства над дітьми та серед дітей не лише захистить найменших членів суспільства, а й призведе до значного зменшення рівня злочинності серед населення.

Активісти домовилися докладати усіх зусиль задля спільної реалізації проекту «Виховуй з усмішкою». Лідери ЦРМ сподіваються, що у разі успішної реалізації даної ініціативи в Києві її зможуть взяти на озброєння й інші міста України.

Зазначимо, що у круглому столі брали участь представники таких організацій, як: БО «Фонд "Асперн"», БО «Благодійний фонд "РОКАДА"», Міжнародний благодійний фонд «Друзі дітей Україна» (International charity Foundation «Amici dei Bambini Ucraina»), Міжнародна БО «Партнерство "Кожній дитині"», ГО «Розрада», ГО «Ла Страда-Україна», БО «Благодійний фонд "Дитинець"», ГО «Конвіктус Україна», Центр Педагогіки травми, «Школа рівних можливостей», Всеукраїнська БО «Український фонд "Благополуччя дітей"», ГО «Бачити сeрцeм», Всеукраїнська ГО «Жіночий консорціум України», Всеукраїнська ГО «Магнолія», Всеукраїнська фундація «Захист прав дітей», ГО «Ліга соціальних працівників України», БО «Соціальна служба "Віфанія"», СОС «Дитячі Містечка», «Право на здоров’я (HealthRight International) в Україні».

Нагадаємо, 31 жовтня у Дарницькому районі Києва (вул. Мишуги, 7-А) відкрився перший офіс «Центру Розвитку Міста», що є платформою для комунікації, об’єднання та співпраці киян з активною життєвою позицією. Офіс працює за принципом коворкінгу. Скористатися ним для проведення тренінгів, семінарів, переговорів і круглих столів може кожен громадський діяч чи активіст з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00. На сьогодні ЦРМ опікується проектами в галузях екології, захисту тварин, медицини тощо. За словами Людмили Костенко, в майбутньому «Центр Розвитку Міста» планує також надавати громадянам юридичну підтримку.