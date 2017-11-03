У двох районах Києва у вихідні відключать воду

У п'ятницю, 3 листопада, в суботу, 4 листопада, мешканці Шевченківського та Голосіївського районів можуть залишитися без води. Про це повідомляється на сторінці "Київводоканалу" у Facebook.

Тимчасове відключення водопостачання пов'язано з ремонтом мереж.

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Води не буде 3 листопада з 21:00 до 7:00 4 листопада за адресами: вулиця Героїв Сталінграда, 10-56 (19 хат), 13-23 (приватні житлові будинки), 56/66, 68 (поліклініка), 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94а (школа), 96; вулиця Новопироговская, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33 (житлові будинки).

У суботу, 4 листопада, з 21:00 до 11:00 5 листопада воду відключать на вулиці Антоновича 84, 100, 102, 104, 106, 108 (дитячий садок), 110, 112, 114, 116, а також за адресами: вулиця Лабораторна, 28 і вулиця Либідська, 22.

Комунальники радять запастися водою заздалегідь і приносять вибачення за тимчасові незручності.