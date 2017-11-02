Київська влада повідомила, де в столиці можна вакцинуватися від грипу

Здійснити вакцинацію проти грипу можна в 16 столичних закладах охорони здоров’я. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час перевірки наявності вакцин в аптеках КП «Фармація», що розташовані у столичних медзакладах.

«Вакцинація – найефективніший метод профілактики грипу. Наразі здійснити вакцинацію можна в шістнадцятьох закладах охорони здоров’я столиці. Аптечні пункти комунального підприємства «Фармація», що розташовані у цих медзакладах, у повній мірі забезпечені вакцинами проти грипу. За необхідності буде проведено додаткову закупівлю вакцин, аби повністю задовольнити потребу киян», – запевнив Микола Поворозник.

За його словами, у більшості випадків вакцинація убезпечує від хвороби чи робить її перебіг менш складним. Та й з точки зору фінансової складової – лікувати ускладнення грипу набагато дорожче, ніж заплатити за вакцину.

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«Вакцина містить білки вірусу грипу. Імунна система реагує на їх попадання в організм, починаючи виробляти специфічні антитіла, а тож – імунітет до даного вірусу. Зважаючи на те, що ризик захворіти на грип посилюється в осінньо-зимовий період, саме зроблене вчасно щеплення дозволить підготуватися до можливої епідемії, зробивши організм менш сприйнятливим до цього вірусу», – зазначив Микола Поворозник.

Він на власному прикладі продемонстрував процедуру вакцинації.

«Перш ніж вакцинуватися, необхідно проконсультуватися з лікарем та пройти медичний огляд. Лише вакцинуючись в умовах медичного закладу ви можете бути впевненими, що препарат зберігався з дотриманням «холодового ланцюга», щеплення проведено професійно та, у разі хоч і маловірогідних, але можливих небажаних реакцій з боку вашого організму, ви отримаєте вчасну та кваліфіковану допомогу», – розповів заступник голови КМДА.

Зауважимо, щеплення мешканцям Києва проводиться незалежно від місця проживання. Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама процедура) – безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

«Відвідайте лікаря самі та відведіть до педіатра своїх дітей! Скористайтеся шансом убезпечити себе і своїх близьких від грипу та його небезпечних ускладнень!», – закликав Микола Поворозник.

Перелік закладів охорони здоров'я для проведення щеплень проти грипу мешканцям Києва: