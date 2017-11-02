Київська влада повідомила, де в столиці можна вакцинуватися від грипу
У КМДА зазначили, що з точки зору фінансової складової – лікувати ускладнення грипу набагато дорожче, ніж заплатити за вакцину.
Здійснити вакцинацію проти грипу можна в 16 столичних закладах охорони здоров’я. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час перевірки наявності вакцин в аптеках КП «Фармація», що розташовані у столичних медзакладах.
«Вакцинація – найефективніший метод профілактики грипу. Наразі здійснити вакцинацію можна в шістнадцятьох закладах охорони здоров’я столиці. Аптечні пункти комунального підприємства «Фармація», що розташовані у цих медзакладах, у повній мірі забезпечені вакцинами проти грипу. За необхідності буде проведено додаткову закупівлю вакцин, аби повністю задовольнити потребу киян», – запевнив Микола Поворозник.
За його словами, у більшості випадків вакцинація убезпечує від хвороби чи робить її перебіг менш складним. Та й з точки зору фінансової складової – лікувати ускладнення грипу набагато дорожче, ніж заплатити за вакцину.
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«Вакцина містить білки вірусу грипу. Імунна система реагує на їх попадання в організм, починаючи виробляти специфічні антитіла, а тож – імунітет до даного вірусу. Зважаючи на те, що ризик захворіти на грип посилюється в осінньо-зимовий період, саме зроблене вчасно щеплення дозволить підготуватися до можливої епідемії, зробивши організм менш сприйнятливим до цього вірусу», – зазначив Микола Поворозник.
Він на власному прикладі продемонстрував процедуру вакцинації.
«Перш ніж вакцинуватися, необхідно проконсультуватися з лікарем та пройти медичний огляд. Лише вакцинуючись в умовах медичного закладу ви можете бути впевненими, що препарат зберігався з дотриманням «холодового ланцюга», щеплення проведено професійно та, у разі хоч і маловірогідних, але можливих небажаних реакцій з боку вашого організму, ви отримаєте вчасну та кваліфіковану допомогу», – розповів заступник голови КМДА.
Зауважимо, щеплення мешканцям Києва проводиться незалежно від місця проживання. Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама процедура) – безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.
«Відвідайте лікаря самі та відведіть до педіатра своїх дітей! Скористайтеся шансом убезпечити себе і своїх близьких від грипу та його небезпечних ускладнень!», – закликав Микола Поворозник.
Перелік закладів охорони здоров'я для проведення щеплень проти грипу мешканцям Києва:
№з/п
Заклад охорони здоров’я
Адреса
1.
КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва
Вул. Якубовського, 6 (доросле та дитяче населення)
2.
КНП «ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва»
Вул. Архітектора Вербицького, 5 (доросле населення)
3.
КНП «ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва»
Вул. Тростянецька, 8-Д (дитяче населення)
4.
КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва
Просп. Маяковського, 32-Б (доросле населення)
5.
КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва
Вул. Матеюка, 3 (доросле населення)
6.
КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва
Б-р Вигурівський, 4 (дитяче населення)
7.
КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва»
Вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 (доросле та дитяче населення)
8.
Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва
Вул. Тимошенка, 14 (доросле населення)
9.
Філія № 3 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва
Вул. Тимошенка, 14 (дитяче населення)
10.
Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 5-8 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва
Вул. Професора Підвисоцького, 13 (доросле та дитяче населення)
11.
КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. Києва
Просп. Свободи, 22 (доросле та дитяче населення)
12.
Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва
Вул. Академіка Єфремова, 11 (дитяче населення)
13.
КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва
Вул. П. Курінного, 2 (доросле населення)
14.
КНП «ЦПМСД № 1» Солом’янського району м. Києва
Вул. Академіка Стражеска, 6-А (дитяче населення)
15.
КНП «ЦПМСД № 2» Шевченківського району м. Києва
Вул. М. Пимоненка, 10 (доросле та дитяче населення)
16.
Київська міська студентська поліклініка
Вул. Політехнічна, 25/29 (доросле населення)