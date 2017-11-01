В Києві у вівторок відкрили офіс громадської платформи "Центр Розвитку Міста"

У вівторок, 31 жовтня, в Києві по вулиці Мишуги, 7-А (Дарницький район) було відкрито перший офіс нової громадської платформи «Центр Розвитку Міста», створеної для об’єднання та комунікації киян з активною позицією. Про це повідомляється на сторінці ЦРМ у Facebook.

«На відкритті офісу ЦРМ були присутні громадські діячі, столичні активісти, лідери думок та журналісти, які прагнуть спільними зусиллями змінити своє місто на краще. Мета створення платформи – спільна реалізація найкращих проектів розвитку міста», – зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що на відкритті офісу лідер ЦРМ, громадський діяч та депутат Київради Людмила Костенко розповіла про ідею створення Центру, а також презентувала проекти в галузях екології, захисту тварин, медицини та інші, якими вже опікується громадська платформа.

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«За словами пані Костенко, головне завдання організації – об’єднати однодумців, які хочуть бачити позитивні зміни у Києві та готові докладати до цього неабияких зусиль. ЦРМ створено в першу чергу для інформування та об’єднання людей, спрощення їхньої взаємодії та допомоги в організаційних питаннях», – передає прес-служба громадської платформи.

Крім того, у ЦРМ звертають увагу на те, що скористатися офісом Центру для проведення тренінгів, семінарів, переговорів і круглих столів може кожен громадський діяч чи активіст.

«Домовитися про проведення заходу столичні активісти можуть, зателефонувавши за номером (044) 338-44-02, на сторінці Центру в Facebook, або ж просто завітавши до офісу будь-якого буднього дня з 10:00 до 19:00», – підкреслюють у прес-службі ЦРМ.

Зазначимо, що, відповідно до повідомлення, у майбутньому «Центр Розвитку Міста» планує надавати громадянам також юридичну підтримку.