Кличко назвав терміни початку реконструкції Шулявського шляхопроводу

Реконструкція шляхопроводу на перетині проспекту Перемоги та вул. Гетьмана розпочнеться в кінці цього року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Newsone».

«Є вже всі узгодження, до кінця року роботи розпочнуться. І навесні наступного року вийдуть на повну потужність. Для повного запуску нової розв’язки потрібно півтора року», – наголосив мер.

Читайте такожУ Голосіївському районі за два тижні буде відкрито новий дитсадок

Віталій Кличко зазначив, що для будівництва з’їзду направо з проспекту Перемоги на вул. Гетьмана доведеться знести частину цеху заводу «Більшовик».

Коментуючи проект реконструкції шляхопроводу, який вибрала столична влада, Віталій Кличко вкотре наголосив, що головними критеріями були вартість робіт, терміни втілення проекту та оптимальна організація руху.

«Трирівнева розв’язка, проект якої пропонували, гарно виглядає, але на неї потрібно більше ніж 3 мільярди гривень і близько трьох років на будівництво. Враховуючи те, що частина її проходила б глибоко під землею, потрібно було б провести, зокрема, великі роботи зі встановлення станцій відкачування води», – сказав Віталій Кличко.