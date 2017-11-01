У Голосіївському районі за два тижні буде відкрито новий дитсадок

За два тижні в Голосіївському районі відкриється новий дитячий садочок, розрахований на 110 місць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який перевірив завершення всіх робіт перед введенням садочка в експлуатацію.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №106, розташований на просп. Науки, 65, розрахований на 6 груп. Зокрема, буде відкрито дві групи для дітей віком від 2 до 3 років та чотири дошкільні групи для дітей віком від 3 до 6 (7) років з режимом роботи 12 годин. В садочку є басейн, спортивна та танцювальна зали, а при будівництві використовувалися сучасні технології. Вартість будівельних робіт - майже 77 млн грн. Найближчими днями розпочнеться прийом дітей до садочка через електронну систему запису. «За два тижні садочок вже прийматиме дітей. І я дуже радий, що ми вводимо в експлуатацію такий сучасний об'єкт з басейном, великими та світлими приміщеннями. Я пишаюся тим, що ми поступово змінюємо Київ і будуємо та відкриваємо подібні заклади», - сказав Віталій Кличко.

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Мер Києва зазначив, що столична влада значно збільшила фінансування на освіту та виховання дітей. Кличко нагадав, що цього року в Києві загалом відкриється 10 нових дитсадків – як новозбудованих, так і повністю реконструйованих. «Наше завдання - щоб наші діти навчалися і виховувалися в сучасних закладах освіти», - додав столичний голова. Мер Києва також зазначив, що цього тижня буде відкритий ще один новий садочок на вул. Закревського.

При цьому Віталій Кличко підкреслив, що дитсадки, які здаються в експлуатацію в Києві, повинні відповідати всім сучасним стандартам. Крім того, наголосив він, до якості робіт, здійснених у садочках, не повинно бути претензій.

За словами мера Києва, якщо три роки тому черга у дитсадки столиці складала понад 15 тис дітей, то за три роки її зменшили майже в три рази. «І наше завдання - через два-три роки черги до дитсадків у Києві взагалі не повинно бути», - додав Віталій Кличко.