До кінця року на вулицях Києва буде встановлено ще майже 2 тисячі камер відеонагляду - Кличко

Система відеоспостереження, яку продовжують встановлювати в Києві в рамках програми «Безпечна столиця», вже довела свою ефективність. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Newsone».

Мер нагадав, що три роки тому під час візиту в Ізраїль ознайомився з роботою системи відеоспостереження Тель-Авіва. Схожу систему реалізували і в Києві в рамках програми «Безпечна столиця». За рахунок міського бюджету та використовуючи досвід ізраїльських фахівців був створений дата-центр. У Києві вже встановлено 4 тисячі інтелектуальних відеокамер: на мостах, у метрополітені, ключових місцях скупчення людей, в об’єктах соціальної інфраструктури, в школах та дитсадках. Окрім того, столична влада підключає до загальноміської системи камери приватних закладів.

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«До кінця року з’явиться ще майже 2 тисячі інтелектуальних камер. Вони вже дають ефект. Нещодавно стався резонансний випадок, коли викрали дитину з дитсадка. Використовуючи камери, поліція швидко встановила особу, яка викрала дитину, та приблизне її місцезнаходження. У результаті оперативних дій поліції дитину знайшли», – зазначив Віталій Кличко.

Міський голова наголосив, що столиці для забезпечення порядку необхідна більша кількість камер.

«Наше завдання – щоб таких камер було не десятки, а сотні тисяч. У Лондоні, наприклад, установлено біля мільйона камер відеоспостереження. Це є одним із ефективних методів протидії злочинності. Кожен злочинець має знати, що він буде ідентифікований та нестиме відповідальність за правопорушення», – підкреслив мер.​