Метро на Виноградар: опубліковано проекти нових станцій (фото)

У проектувальників метро на Виноградар уже готові нові остаточні варіанти вигляду платформ чотирьох станцій. Журналісти показали їх, передає "Вечірній Київ".

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"Ми зараз повністю змінили вигляд станцій. Ось на майбутній станції "Проспект Правди" пропонуємо застосувати металеві панелі свіжого жовтого кольору. Це у нас така асоціація з радянської газетою "Правда", на честь якої колись був названий проспект. А якщо серйозно, то жовтий - колір сонця і радості. Сам проспект, до часу побудови метро, вже змінить свою назву", - каже головний архітектор інституту "Київметропроект" Ярослав Левандовський.

"Тут ми вперше застосували високі скляні панелі на шляхових стінах замість звичних керамічних плиток, граніту. Крізь скло можна буде побачити бетонний корпус станції. Завдяки підсвічуванню вийде цікава гра півтіней. Можна буде розглядати, з чого складається станція", - додав він.

"Проспект Правди" буде створюватися в дуже обмеженому просторі. Тому її спроектували з боковими платформами, а вестибюль "розгорнули" перпендикулярно до станції через брак місця, перехід для пасажирів зробили над шляхами.

Станція метро "Мостицька" розташується біля зеленої зони неподалік від кінцевої зупинки тролейбуса №5. У неї аскетичний дизайн із зеленими колійними стінами і гранітна підлога. Всі нові станції будуть з гранітним покриттям підлоги як найбільш зносостійким матеріалом. Але тут передбачений один важливий нюанс: шумопоглинальні екрани сховають під панелями з перфорованого фіброцементу.

Вихід зі станції "Мостицька" - незвичайний. Тут не центр міста з його обмеженнями за архітектурою, тому на даху хочуть облаштувати газон, він стане природно зеленим.

Для станцій, які будуватимуться після 2020 року (друга черга), також розроблені архітектурні проекти їхнього внутрішнього оздоблення. Станція "Виноградар" розміститься усередині споруджуваного на місці садів радгоспу "Пуща Водиця" величезного житлового масиву одразу за гігамаркетом.

"Ми зробили спробу обіграти назву "Виноградар" і створити за допомогою 90 темно-фіолетових світильників асоціацію з виноградом. Сам простір станції, щоб його розширити візуально, запропонували облаштувати без традиційно виділеної шляхової стіни. Все склепіння буде єдиною конструкцією з білих великогабаритних панелей", - розповідає Левандовський.

Станція "Маршала Гречка" буде мати класичний павільйон входу. Але з ескалаторами, що доставляють пасажирів на глибину до 5 метрів до вестибюлю. Шляхову стіну прикрасили нішами, де розміщені вертикальні світильники. Стеля над коліями, яка також з функцією шумопоглинання, має рельєф, заглиблення і візуально відокремлена синім кольором від стелі платформи.

Проектами інтер'єрів всіх чотирьох станцій архітектори інституту "Київметропроект" займалися протягом року, переробляли їх, і скоро представлять замовникам будівництва - "Київському метрополітену".

Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір побудувати станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву столиці Виноградар до кінця 2019 року.