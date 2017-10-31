У КМДА розповіли, що центри надання адмінпослуг щомісяця обслуговують близько 70 тисяч киян

Кожного місяця через розгалужену систему Центрів надання адміністративних послуг міста Києва до столичних ЦНАПів звертається близько 70 тисяч киян. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У столиці адміністративні послуги можна отримати у Центрі надання адміністративних послуг м. Києва (99 послуг), 10 районних відділеннях центру надання адміністративних послуг та 3 їхніх філіях (151 послуга).

«Найпопулярніші послуги, які отримують кияни, – це оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, надання послуг у сфері земельних відносин, державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців і реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб», – розповів Поворозник.

Він зауважив, що для зручності відвідувачів у центрах розроблено та впроваджено систему навігації, облаштовано сучасні дитячі куточки, вдосконалено систему електронної черги та попереднього запису на прийом, запроваджено смс-інформування заявників про стан розгляду справи.

«Наразі для попередження утворення черг у районних Центрах створено відділ адміністраторів мобільного реагування. Він складається з 43 адміністраторів, які виїжджають до найбільш завантажених ЦНАПів і допомагають прискорити роботу. На порталі адміністративних послуг кожен охочий має можливість подати електронне звернення, отримати інформацію про можливі послуги та стан черги, замовити 5 видів послуг через «Особистий кабінет», – зазначив заступник голови КМДА.

За його словами, на цьому розвиток центрів надання адміністративних послуг не зупиняється, і вже в наступному році будуть відкриті оновлені районні ЦНАПи та їхні нові територіальні підрозділи.

«Окрім того, заплановано впровадження адміністративних послуг в електронному вигляді, зокрема, за допомогою картки киянина як ідентифікатора особи, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки в районних центрах надання адміністративних послуг. Окрема увага приділяється підвищенню кваліфікації персоналу центрів через проведення тренінгів та навчань», – зауважив Поворозник.

Довідково.

Центри працюють за зручним для столичних мешканців графіком із понеділка до четверга з 9:00 до 20:00; у п’ятницю з 9:00 до 16:45, у суботу – з 9:00 до 16:00. Адміністратори центрів працюють без перерви на обід.