У Києві завершили ремонт дороги Набережного шосе

У Києві відновили рух транспорту по Набережному шосе. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації Сергій Симонов у Facebook.

«Рух відкрито. Місто задихало - одна з найпотужніших магістралей столиці знову рухається. Покриття шосе зроблено з полімерасфальтобетону. Воно набагато міцніше та стійке до солі, якою посипаються дороги взимку», - написав міський чиновник.

Водночас він додав, що на Набережному шосе капітальний ремонт продовжиться у наступному році.

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«Попереду – укладання тротуарів з ФЕМів, озеленення прилеглої території та встановлення нового бар'єрного огородження», - зазначив Симонов.

Як повідомляв УНІАН, організацію руху транспорту на Набережному шосе було змінено з 1 жовтня. Так, у зв’язку з виконанням робіт з капремонту шосе рух транспорту на ділянці від станції метро «Дніпро» у напрямку Поштової площі було закрито. Рух на цій ділянці було організовано у зустрічному напрямку.