Кличко обіцяє, що в місті до кінця року відремонтують рекордні 300 км доріг

Столична влада робить все можливе, щоб завершити усі амбітні плани на цей рік щодо ремонту столичних доріг - їх заплановано відремонтувати 300 км. І всі роботи до кінця року завершать. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції ремонтних робіт на Набережному шосе та Пішохідному мосту.

Кличко наголосив, що на сьогодні капітально відремонтована значна кількість доріг та внутрішньоквартальних проїздів. Однак, додав він, погіршення погодних умов іноді стає на заваді ремонтним роботам. При цьому, зауважив мер Києва, ремонт активно продовжується, і автодорівці не втрачають жодної можливості для виконання робіт. «Роботи триватимуть. Ми робимо все, щоб завершити усі амбітні плани на цей рік щодо ремонту столичних доріг», - сказав Віталій Кличко. Він також додав, що ведуться проектно-вишукувальні роботи з метою раннього весіннього старту дорожнього сезону 2018 року.

Мер Києва проінспектував завершення ремонтних робіт на Пішохідному мості, який зв'язує правий берег столиці та Труханів острів. «Декілька років тому тут робили ремонт. Однак він був зроблений неякісно. Зараз ми бачимо абсолютно оновлений міст», - сказав Кличко. На мосту протяжністю 0,43 км влаштоване покриття пішохідної частини правобережних та лівобережних підходів із фігурних елементів мощення; влаштоване асфальтобетонне покриття; встановлені нові чавунні секції перильної огорожі; пофарбовані - перильна огорожа, стовпи освітлення, підвіски, ланцюги на мосту. Також встановлені перепони на підходах до мосту та з боку проїзду від сходів Магдебурзького права. Це не заважатиме пересуванню перехожих, але блокуватиме рух автомобілів; також встановлені підземні контейнери для збору твердих відходів. Наразі залишилося завершити роботи з нанесення 130 метрів розмітки. Вартість виконання ремонту – 17 млн грн.

Київський міський голова також нагадав, що після ремонту вже запущені такі великі об’єкти, як бульвар Дружби народів, Повітрофлотський проспект та проспект Глушкова, шляхопроводи на проспекті Науки та Одеській площі, Кільцева дорога. При цьому, додав він, йдеться не лише про заміну асфальтного покриття, а і заміну огорожі, освітлення, тротуарів. «Все це має відповідати європейським стандартам. Я впевнений, що кияни відчувають якісні зміни на столичних дорогах», - додав він.

Наразі також триває капітальний ремонт Набережного шосе на ділянці від Поштової площі до моста Метро - 2,6 км. Віталій Кличко підкреслив, що востаннє ремонт тут роблили в 1986 році. Орієнтовна вартість будівельних робіт – 124 млн. грн. За словами мера Києва, на сьогодні вже влаштоване двошарове асфальтобетонне покриття з полімерасфальтобетону. Ці роботи повністю виконані на проїжджій частині в напрямку Поштової площі. Крім того, нанесено тимчасову розмітку фарбою та перевлаштовано гранітний бортовий камінь. Кличко також підкреслив, що ремонт другої частини розпочнеться навесні 2018 року, як тільки дозволять погодні умови.

Крім того, розпочатий ремонт вулиці Олени Теліги, вул. Алма-Атинської. Всі ці об'єкти - перехідні і роботи на них будуть завершені у 2018 році. Мер Києва також розповів, що в столиці наразі також облаштовують сучасні наземні пішохідні переходи, які мають підвищення і таким чином слугують свого роду обмежувачем швидкості для авто. На сьогодні таких переходів вже 56 по всьому місту і зроблені вони за європейським стандартами.