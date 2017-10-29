Стрільцю в київському суші-барі загрожує до 15 років в'язниці, поранений у голову відвідувач у важкому стані - поліція

Дії зловмисників, які відкрили стрілянину в одному з ресторанів Києва на Печерську, кваліфіковано як замах на вбивство. Про це повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик в ефірі телеканалу «112 Україна».

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"Ми поспілкувалися зі свідками цієї події, з персоналом закладу. Вони розповіли, що спочатку зайшов до закладу потерпілий, він просидів буквально хвилин 10, потім до нього підійшли троє чоловіків, почали лаятися. У розпалі цього конфлікту один з них дістав зброю і вистрелив потерпілому в голову. В даний час слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство. Це стаття 115 Кримінального кодексу України через ст. 15 КК, яка передбачає до 15 років позбавлення волі», - сказала вона.

За її словами, потерпілим виявився уродженець Львівської області 1975 року народження, який останнім часом проживав в Києві.

"Його стан тяжкий. Він перебуває в лікарні, йому надають необхідну медичну допомогу. Ми також вже виявили камери відеоспостереження, які зафіксували трьох зловмисників, двоє з них - люди молодого віку, один - чоловік старшого віку. За словами свідків і очевидців, вони - кавказької зовнішності. Звичайно, на їх пошуки зараз орієнтовані всі наряди - як патрульні, так і оперативний блок поліції Києва", - зазначила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у ресторані на вул. Євгена Коновальця, що у Печерському районі Києва, внаслідок конфлікту між чотирма невідомими було поранено в голову чоловіка з вогнепальної зброї. Зловмисники втекли з місця злочину.