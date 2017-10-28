Дворічний хлопчик і його няня постраждали від нападу вівчарки без намордника

Дарій з нянею Тетяною гуляли по набережній, коли раптом з кущів, до них вибігла німецька вівчарка без намордника, йдеться в сюжеті ТСН. Дитину жінка одразу взяла на руки, але пес почав нападати та кусати малюка за ноги. У цей час господар тварини, з розповідей няні, стояв та просто спостерігав.

Рятувати жінку й дитину від собаки кинулися перехожі. Але у них все таки залишилися числені порізи і сліди від укусів.

За словами лікаря, при огляді у дитини зафіксовано множинні зсадини від укусів на обох ногах. Без травм не обійшлась і жінка - у неї величезний синець і порізи від зубів.

Тетяна розповідає, що спочатку їй вдалось відбитися від собаки і потихеньку жінка почала відходити, аж раптом собака знов кинулася до них.

На порятунок Тетяні і дитині прийшли рибалки, коли побачили намагання жінки захистити хлопчика від собаки. Андрій прибіг на допомогу перший. "Відбили собаку, потім "чемно" поговорили з її власником. Він тримав собаку, але вона агресивна, не реагувала на його команди, а сам хлопець не розумів що трапилося", - каже Андрій.

Власник собаки 20-річний Дмитро своєї провини не визнає. Вівчарку він тримає у квартирі у клітці метр на метр, щоб та не псувала майно.

Олександра Зварич мама малюка написала заяву в поліцію на власника собаки. Йому загрожує штраф в 51 грн. Але мама дитини не збирається зупинятися і хоче домогтися максимального покарання для власника собаки.