Кличко вирішив зняти з аукціону будівлю у Солом’янському ландшафтному парку

Київський міський голова Віталій Кличко доручив зняти технічну споруду на вулиці Механізаторів, 7-А з торгів у зв’язку з розробкою комплексної концепції реконструкції Солом’янського ландшафтного парку.

Читайте такожКличко про Труханів острів: ніякої забудови не буде, його перетворять на європейську зону відпочинкуУ рамках концепції, яка нині розробляється, буде ухвалене рішення про відновлення використання громадської вбиральні, або ж перепрофілювання даної нежитлової будівлі. Обговорюватимуть варіанти та напрацюють рішення спільно з ініціативною групою громадськості Солом’янського району. Про це заявив директор КП «Київський центр міського середовища» Денис Півнєв.

Він зазначив, що сьогодні нежитловий будинок на вул. Механізаторів, 7-А площею 94,3 кв. м на праві приватної власності не зареєстрований.

«Ця будівля, яка є громадською вбиральнею, була внесена до Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва у 2012 році як будівля без номеру на перетині вулиць Солом’янської та Волгоградської. У 2017 адресу об’єкту було уточнено на вул. Механізаторів, 7-А. Одночасно об’єкт було виставлено на продаж шляхом аукціону, що забезпечує найбільш конкурентну можливість реалізації комунального майна», – зазначив Денис Півнєв.

Директор КП «Київський центр міського середовища» зауважив, що рішення про відведення земельної ділянки площею 1,65 га товариству з обмеженою відповідальністю «Інтерлекс» для будівництва, експлуатації та обслуговування атракціонів, місць відпочинку і торговельних павільйонів на вул. Механізаторів у Солом'янському районі м. Києва в довгострокову оренду на 15 років було затверджене ще 12 лютого 2004 року рішенням Київради.

«У 2012 році Київрада намагалася в односторонньому порядку скасувати вказане рішення та розірвати договір оренди земельної ділянки. Але господарські суди в 2015 році ухвалили рішення не на користь позивача. Проте київська влада не пов’язувала орендаря земельної ділянки із цим майном та не надавала йому пріоритетного права на його придбання», – додав Денис Півнєв.