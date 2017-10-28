Пожежа в Києві: на вулиці Світлицького горять МАФи (фото)
15:10, 28 жовтня 2017Київ
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Інформації про потерпілих немає, причини пожежі невідомі.
Горить МАФ по вулиці Світлицького, 30/20 / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві на вул. Світлицького 30/20 горять МАФи. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
"Прямо зараз горить МАФ по вулиці Світлицького, 30/20. На місце вже прибули бійці пожежної охорони ДСНС. Про постраждалих не повідомляється", - зазначили в повідомленні.
Причини спалаху поки невідомі. Інформації про жертви немає.
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Обставини виникнення пожежі будуть з'ясовувати співробітники ДСНС і поліція.
Нагадаємо, в Києві в цьому році знесли більше тисячі МАФів.
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