Пожежа в Києві: на вулиці Світлицького горять МАФи (фото)

15:10, 28 жовтня 2017
Київ
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Інформації про потерпілих немає, причини пожежі невідомі.

facebook.com/KyivOperativ

У Києві на вул. Світлицького 30/20 горять МАФи. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Прямо зараз горить МАФ по вулиці Світлицького, 30/20. На місце вже прибули бійці пожежної охорони ДСНС. Про постраждалих не повідомляється", - зазначили в повідомленні.

Причини спалаху поки невідомі. Інформації про жертви немає.

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Обставини виникнення пожежі будуть з'ясовувати співробітники ДСНС і поліція.

Нагадаємо, в Києві в цьому році знесли більше тисячі МАФів.

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Теги: #пожежа в Києві#МАФи в Києві#знесення МАФів