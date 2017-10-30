У Києві відкрився найбільший конгрес-хол Mercure Congress Centre

Восени 2017 р. група Accor Hotels, світовий лідер в готельній сфері, представила перший в Україні готель бренду Mercure з найбільшим конгрес-центром столиці розміром більше 5000 м2. Новий конгрес-хол з'явився внаслідок ребрендингу і реконструкції готелю "Космополіт" і представлений під назвою Mercure Congress Centre.

Формат "конгрес-готель" - це новітній сегмент готельного ринку, що швидко розвивається у всьому світі, і для України поява бренду Mercure в такому форматі – знакова подія. Проект складний і капіталомісткий, але великі інвестиції групи AccorHotels пов'язані з впевненістю в тому, що Україна має великі перспективи в розвитку ділового туризму, і формат, що об'єднує готельний бізнес і сервіс конференц-послуг, буде максимально затребуваний на готельному ринку країни.

"Це буде сучасний, з різними форматами, конгрес-центр, який об’єднує в собі 18 залів різних площ і стилів, але у рамках загальної концептології готелю. У новий конгрес-центр ми стараємося інтегрувати останні IT технології, що дозволить створити повноцінний хаб для ділових зустрічей, семінарів і конференцій різного формату. Це не просто місце для здачі в оренду. Це довготривала стратегія створення креативно-інтелектуального місця для прогресивних ділових людей, які можуть задовольнити будь-які свої побажання у бізнес сфері, починаючи від робочого простору, і завершуючи проведенням різного роду івентів і корпоративних заходів", - розповідає кураторпроцесу ребрендингу багатопрофільною групою Wisher Enterprise, яка виступила ініціатором відкриття готелю мережі Mercure спільно з AccorHotels, Олексій Акимович Абасов.

Проект реконструкції 5-го поверху Mercure Congress Centre до кінця 2017 року

Проект реконструкції 5-го поверху Mercure Congress Centre до кінця 2017 року

Проект реконструкції і ребрендингу відрізняється від будівництва готелю з нуля, і вимоги міжнародних стандартів бренду Mercure, починаючи від вимог до пожежної безпеки в готельних об'єктах, жорсткіші і суворіші, ніж того вимагає українське законодавство. Загальна місткість Mercure Congress Centre - до 2000 осіб, всього він включатиме 4 основні зали на 4-му і 5-му поверхах ділового комплексу: зал "Довженко" (1200 м2), зал "Спілберг" (1000 м2) - обидва мають можливість трансформації за допомогою мобільних звукоізоляційних перегородок.

Зал «Довженко» (1200 м2)

Зал «Спілберг» (1000 м2)

Для менш масштабних заходів конгрес-хол запропонує зали поменше: "Скорсезе" площею 75 м2 і "Кемерон" площею 45 м2, кімнату для ділових переговорів і зал-бібліотеку. Для урочистих заходів клієнтам запропонують банкетні зали "Хічкок" (380 м2) і "Фелліні" (350м2). Сучасні технологічні рішення дають можливість проводити заходи будь-якого формату – від бізнес-подій до весіль і банкетів, розрахованих як на 10, так і на 1500 гостей.

"Багатофункціональний конгрес центр дозволяє проводити заходи різної складності і формату. Наша головна мета – надати якісний продукт, що поєднує комплекс послуг: проживання, конференц-сервіс, кейтеринг і широкий спектр додаткових можливостей. Ми упевнені: лояльність до наших гостей дозволить втілити максимально успішні і цікаві проекти", - пояснює Абасов О.А.

Готель бренду Mercure буде орієнтований на всі сегменти туристів – як ділових гостей, так і індивідуальних мандрівників. Але, безумовно, ставка робитиметься на корпоративних клієнтів, тому безумовною перевагою конгрес-центру буде зручне розташування і транспортна розв'язка, близькість до вокзалу і аеропорту Жуляни, до центру міста і його ділових кварталів. Цінова політика, над якою працюють як місцеві, так і європейські фахівці, враховуватиме усі позитивні і негативні сторони ринку, і буде клієнт-орієнтованою, зваженою і продуманою.

Наш девіз - "В гармонії з людьми і країнами". Це означає, що ми створили всі умови для того, щоб гості почували себе максимально комфортно. У готелі є затишні і сучасні номери, шикарна літня тераса, на якій в літній період можна проводити івенти високого рівня, відкритий басейн, чим можуть похвалитися не всі готелі, конференц-сервіс для організації заходів будь-якого формату. Для наших гостей працює декілька ресторанів, один з них має власну броварню. На території комплексу є великий торговий центр, що дуже зручно, адже немає необхідності куди-небудь виїжджати. Все необхідне поруч, на одній території", - розповідає маркетинг менеджер, керівник Київського публічного агентства комунікацій/PR Інна Ковальчук.

Група Accor Hotels є мережею № 1 в Європі за кількістю готелів, щодня відбувається запуск останніх новацій готельного бізнесу. Новий проект найбільш масштабного в Україні Mercure Congress Centre внесе свій вклад у розвиток економіки України, впевнені отельєри, створить необхідні робочі місця і принесе до країни філософію високих стандартів проведення ділових заходів і європейського вектору розвитку бізнесу.