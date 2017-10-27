Кличко просить уряд нарешті врегулювати ціни на газ для соціальних закладів​

Мер Києва відзначив, що міська влада неодноразово зверталася до прем'єр-міністра України, до уряду з тим, аби вирішити питання різниці закупівельної вартості газу для теплопостачальних компаній та вартості, закладеної в тариф на теплову енергію для шкіл, лікарень, дитсадків та адміністративних закладів.

"Питання ціни на газ досі не вирішене, однак ми взяли на себе відповідальність підключати заклади соціальної сфери в будь-якому випадку, аби не наразити дітей у школах та дитсадках, пацієнтів лікарень на перебування в холодних приміщеннях, - наголосив Кличко. - Однак адміністративні заклади, в тому числі приміщення відомств і міністерств, до тепла сьогодні у Києві не підключені. І ми чекаємо та розраховуємо, що уряд врегулює питання ціни на газ", - підкреслив мер столиці.