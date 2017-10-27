Святкові жахи: школи, ресторани та КМДА готуються до Гелоувіну

Скелети, черепи, світильники Джека, павутиння - все це просто змітають з прилавків, йдеться у сюжеті ТСН. За страшним крамом приходять родини, школярі та батьки. У школах святкування не заборонені. Заборонити святкувати міг би відділ освіти при КМДА, але і сама адміністрація стала місцем, де вже сьогодні святкують Гелоувін.

Школи, ресторани, паби і навіть Київська міська держадміністрація (КМДА) вже підготувалися до свята. І хоча до нього ще цілих п'ять днів, воно в Києві вже в розпалі.

В магазинах гарбузи в дефіциті, а за святковим приладдям у магазинах натовпи. У магазах великі черги, тому що всі намагалися вдягти дітей до свята, яке проводиться в школах, проте під назвою "Свято гарбуза". Батьки вбрали своїх дітей у відьом, вампірів, дракул та скелетів.

Намагалися заробити і бабусі на базарі, але в силу того, що вони не знають про Гелоувін нічого, то продавали гарбузи шматочками для їжі.