Тепло подали у 95% будинків столиці, які обслуговуються комунальними ЖЕДами - Кличко

Ми запустили міську систему опалення і завершуємо входження в опалювальний сезон. На сьогодні тепло пішло у 95% будинків столиці, які обслуговуються комунальними ЖЕДами. Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час засідання штабу з питань старту опалювального сезону.

"На сьогодні тепло пішло у 95% будинків столиці, які обслуговуються комунальними ЖЕДами. Під час запуску в Києві ліквідували понад 500 пошкоджень мереж. Станом на цей час у частині будинків тимчасово послуга централізованого опалення не надається через аварії, - зазначив Кличко. - Що стосується ситуації із підключенням ОСББ та ЖБК, то вона наразі гірша. І це, в тому числі, через зволікання із подачею заявок", - підкреслив мер Києва.

Під час засідання штабу Кличко доручив усім головам районів на рівні районних комунальних служб у триденний термін відпрацювати кожну адресу, де є проблема чи зволікання із підключенням тепла.

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Він також підкреслив, що одним із головних викликів під час початку і проходження опалювального сезону стане аварійність мереж, яка з кожним роком зростає на 15%.

"Але ми повинні докласти зусиль для вирішення проблеми зношеності мереж. Адже саме їх незадовільний стан призводить до періодичного припинення надання послуг. А це, в свою чергу, створює колосальне незадоволення киян", - зазначив міський голова.

Кличко акцентував, що не очікуючи завершення опалювального сезону, місто повинне розпочати проектування робіт з комплексної заміни та модернізації мереж на найбільш аварійних ділянках. І при формуванні бюджету Києва на наступний рік необхідно закласти на це відповідні кошти. Адже мережі в столиці - застарілі і зношені, їх не ремонтували десятками років.

"Наголошую, ці роботи мають бути комплексними. Ми повинні перейти до практики масштабної, повної заміни мереж, які в майбутньому тривалий час не потребуватимуть ремонтів", - сказав мер столиці.

Кличко також нагадав, що комунальні служби міста цього року здійснили масштабну модернізацію мережі на проспекті Соборності, де замінили 2,4 км тепломагістралі. "У результаті, ми в рази зменшили тепловтрати. І хочу наголосити, що за твердженням експертів, ремонт тут не знадобиться наступних 30 років", - зазначив Віталій Кличко.