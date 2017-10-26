Кличко заявив про готовність столичних дорожників до зими

Генеральний директор «Київавтодору» Олександр Густєлєв представив меру частину спецтехніки, яка є у підприємства – 130 одиниць техніки для прибирання снігу, ремонту асфальтного покриття, виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки тощо. Зокрема, представили зразки всесвітньо відомих виробників: «SCHMIDT», «BUCHER», «CRAFCO», «Hofmann», «LineLazer», «Wirtgen», «VOGELE», «МАN», «Mercedes».

За словами Віталія Кличка, лише за 2015-2017 роки Київ закупив майже 100 одиниць новітньої дорожньої техніки для ремонту та утримання доріг. Крім того, за особистою домовленістю мера, столиця отримала від Німеччини 17 одиниць багатофункціональної снігоприбиральної техніки «МАN» і «Mercedes». При цьому, фахівці «Київавтодору» проводять капітальні ремонти старої техніки, яка ще може ефективно працювати на вулицях.

До зимового сезону «Київавтодор» підготував 345 одиниць снігоприбиральної техніки. Комунальні керуючі компанії в районах підготували 335 одиниць техніки: 195 тракторів та 140 одиниць малої механізації. На випадок затяжних снігопадів укладено 159 договорів на залучення допоміжної прибиральної техніки організацій.

Місто також накопичило достатні запаси посипкових матеріалів. Зокрема, 38 тисяч тон солі (103%) та понад 41 тисячу тон піску (108%).

«Столичні дорожники готові до утримання та прибирання дорожньої мережі в зимовий період. Київ підготувався до можливих снігопадів. І коли вони розпочнуться, ми працюватимемо швидко та ефективно, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста», – наголосив мер у коментарі журналістам.

Під час візиту на виставку Віталій Кличко вручив понад 30 подяк міського голови працівникам підрозділів «Київавтодору» з нагоди дня автомобіліста і дорожника. Як і минулого року, міський голова вручив 12 найкращим працівникам столичних ШЕУ сертифікати на відпочинок у Єгипті.

«Ми знайшли можливість, залучили туристичні компанії, і найкращі працівники «Київавтодору» – фахівці, які в спеку та холод працюють на дорогах, – поїдуть з родинами відпочити в Єгипет. Хто добре працює, має добре і відпочивати», – підкреслив Віталій Кличко.