Київ назвали лідером серед українських міст за темпами та обсягами ремонту доріг

Сьогодні Київ – лідер серед українських міст за темпами і обсягами ремонту доріг. І ми продовжимо реанімацію столичної дорожньої інфраструктури. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка.

«Сьогодні столиця – лідер серед українських міст за темпами і обсягами ремонту доріг. Останніх два роки стали для нас такими – ударними! Минулого року ми відремонтували 200 кілометрів столичних доріг. Цього року ми збільшили фінансування, розуміючи важливість проблеми, і замахнулися на 300 кілометрів доріг та проїздів!», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що фактично за 2 роки столична влада оновила майже третину київських доріг і підкреслив, що місто продовжить реанімацію столичної дорожньої інфраструктури.

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Розповідаючи про ситуацію з громадським транспортом, Віталій Кличко підкреслив, що столична влада за останні роки значно оновила рухомий склад комунального транспорту міста.

«Цього року ми закупили 40 польських трамваїв PESA і ще 7 львівських, заводу «Електрон». Також придбали 60 автобусів МАЗ, що відповідають сучасним вимогам. А в минулому році в столиці з᾽явилися 50 нових автобусів, 61 тролейбус та 11 нових сучасних трамваїв з низьким рівнем підлоги», – зазначив Віталій Кличко.​

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що з 2018 року держава передасть 120 тис. кілометрів місцевих доріг на баланс областей.

За його словами, з 1 січня 2018 року місцеві дороги перейдуть на обласний рівень з відповідним утриманням.