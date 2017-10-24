Кличко: місцева влада має формувати бюджет із усіх надходжень, а не з того, що їй залишать

Децентралізація має втілюватися в реальних повноваженнях місцевих влад, які формуватимуть бюджет із усіх надходжень, а не з того, що їм залишать, розподілятимуть пільги та субсидії, а не випрошуватимуть їх. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка.

«У Києва забирають найбільше податків, і в плануванні видатків Держбюджету не балують. І заборговані субвенції не повертають. При цьому ми багато чуємо про децентралізацію, яка сьогодні реально потрібна, коли влада на місцях формуватиме бюджет із усіх надходжень, а не з того, що їй залишать, розподілятиме пільги і субсидії, а не випрошуватиме їх», – зазначив Віталій Кличко.

Він зауважив, що інколи лунають думки, мовляв, у Києва грошей повно, нащо їм іще?

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«Але ж на столицю найбільше навантаження – на інфраструктуру, на соціальну сферу», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що у столиці треба розв’язувати старі проблеми, які не вирішували десятиліттями, і які не дають місту розвиватися.

«Всі чули про міст, який втомився? Та там уже не втома, а перевтома! Тільки реконструкція Шулявського мосту коштуватиме 1,5 мільярди гривень! А таких мостів у Києві 75 – у передаварійному стані. І нам їх потрібно ремонтувати. Нам потрібно перекладати міські комунікації, за які ніхто не брався 30-40 років. А в столиці – 20 тисяч кілометрів труб комунікацій! Уявляєте, скільки коштів потрібно на це?», – наголосив мер Києва.