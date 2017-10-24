Метро Києва працює в звичайному режимі, але через кібератаку заблоковані банківські сервіси
17:05, 24 жовтня 2017Київ
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Зокрема оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass буде неможлива.
У київському метрополітені попередили, що робота йде у звичному режимі \ фото: УНІАН
Метрополітен Києва працює у звичайному режимі, але через кібератаку заблоковані банківські сервіси. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
Читайте такожСайт Мінінфраструктури атакували хакери"Увага! Кібератака! Метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass). Перепрошуємо за незручності та просимо пасажирів користуватися альтернативними способами оплати", - йдеться в повідомленні.
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