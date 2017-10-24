Метро Києва працює в звичайному режимі, але через кібератаку заблоковані банківські сервіси

Метрополітен Києва працює у звичайному режимі, але через кібератаку заблоковані банківські сервіси. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Читайте такожСайт Мінінфраструктури атакували хакери"Увага! Кібератака! Метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass). Перепрошуємо за незручності та просимо пасажирів користуватися альтернативними способами оплати", - йдеться в повідомленні.