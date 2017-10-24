Кличко заявив про суттєве збільшення фінансування освіти і розповів, на що ідуть виділені кошти

Ми значно збільшили фінансування на освіту та виховання наших дітей. Це і кошти школам та садкам, і нові спортмайданчики та шкільні стадіони, і надбавки педагогам. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Ради регіонального розвитку під головуванням президента України Петра Порошенка.

"Розуміючи, що інвестувати треба в майбутнє, і наскільки це важливо для міцності і успіху країни, ми значно збільшили фінансування на освіту та виховання наших дітей. Це і кошти школам та садкам, і нові спортмайданчики та шкільні стадіони, і надбавки педагогам, багато іншого", - зазначив Кличко.

Мер відзначив, що Київ сьогодні - єдине місто, де збільшується кількість дітей і попит на місця в школах та дитсадках. Плюс багато дітей переселенців зі Сходу України пішли в столичні школи та садочки.

Він розповів, що столична влада значно скоротила чергу в дитсадки - майже втричі. Але ще є над чим працювати. "Якщо минулого року ми відкрили 7 нових та відреконструйованих дитячих садків у столиці, то цього року відкриємо 10. У Києві у вересні відчинили свої двері 2 нових школи, ще одну введемо в експлуатацію до кінця цього року. Три нових школи на понад 1700 школярів! Це найкращий показник за останніх 12 років в столиці і на сьогодні найкращий в Україні", - підкреслив мер Києва.

Розповідаючи про ситуацію у сфері охорони здоров'я в столиці, Кличко зауважив, що Київ збільшив на 2017 рік фінансування медицини - до майже 8,3 млрд гривень. "За ці кошти столична влада реалізовує низку важливих програм. Так, наприклад, за програмою "Стоп-інфаркт" в 2016 році 1 000 киян з гострим інфарктом міокарда безкоштовно отримали стенти. Витрати взяв на себе міський бюджет. І це - 1 000 врятованих життів. Цю програму ми продовжуємо і нинішнього року", - зазначив столичний голова.

Також, відзначив Кличко, у Києві розпочали проект із застосуванням новітніх технологій. Коли пацієнти записуються на прийом до лікаря он-лайн, не виходячи з дому. Цей пілотний проект стартував у Подільському районі столиці і зараз його поширюють на інші райони.

Крім того, зауважив мер, щоб приводити до ладу приміщення медичних закладів, на капремонти та придбання обладнання для установ охорони здоров‘я в бюджеті розвитку спеціального фонду столиці на цей рік передбачено майже 454 млн гривень.