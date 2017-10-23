Суд відправив під домашній арешт викрадачку немовляти в Києві
Таким чином суд повністю задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала саме такого запобіжного заходу.
Оболонський районний суд Києва обрав два місяці цілодобового домашнього арешту для викрадачки немовляти. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.
"20-річній киянці, яка підозрюється у викраденні 1,5-місячної дитини, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю строком на 60 діб.
Таке рішення Оболонський районний суд Києва ухвалив у понеділок, 23 жовтня, задовольнивши таким чином клопотання Київської місцевої прокуратури №5 у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене щодо малолітньої особи"), санкція якої передбачає до 5 років позбавлення волі.
Причетність її співмешканця до вказаного злочину перевіряється.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва була викрадена півторамісячна дівчинка в той час, коли її батько забирав з дитсадка старшу доньку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили крадійку дитини. Зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали викрадачку та її співмешканця.