Суд відправив під домашній арешт викрадачку немовляти в Києві

Оболонський районний суд Києва обрав два місяці цілодобового домашнього арешту для викрадачки немовляти. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook.

"20-річній киянці, яка підозрюється у викраденні 1,5-місячної дитини, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю строком на 60 діб.

Таке рішення Оболонський районний суд Києва ухвалив у понеділок, 23 жовтня, задовольнивши таким чином клопотання Київської місцевої прокуратури №5 у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене щодо малолітньої особи"), санкція якої передбачає до 5 років позбавлення волі.

Причетність її співмешканця до вказаного злочину перевіряється.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Оболонському районі Києва була викрадена півторамісячна дівчинка в той час, коли її батько забирав з дитсадка старшу доньку. За допомогою відео з камер спостереження правоохоронці встановили крадійку дитини. Зловмисниця стежила за чоловіком з коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. 21 жовтня поліцейські затримали викрадачку та її співмешканця.