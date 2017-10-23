Кличко передав меру Тулузи пам‘ятник Анні Київській, який встановлять в історичній частині міста

Мер Києва Віталій Кличко, який перебуває з робочим візитом на запрошення мера міста-побратима Києва - Тулузи, передав мерії французького міста пам‘ятник Анні Київській. Його встановлять на початку весни на набережній річки Гарони в історичній частині Тулузи, біля одного з храмів міста, передає прес-служба мера.

«Сьогодні ми передали меру Тулузи пам‘ятник Анні Київській - доньці Ярослава Мудрого, яка була королевою Франції. Цей пам‘ятник є авторською реплікою скульптури, встановленої в листопаді 2016-ого в сквері Анни Київської на Львівській площі в столиці. Створив його київський скульптор Костянтин Скритуцький. Куратор проекту «Анна Київська» - Федір Баландін, який втілював цікаві проекти на Пейзажній алеї в Києві, на вулицях Пушкінській та Хмельницького, - сказав після церемонії Кличко. - І це дуже символічно. Київ з Тулузою пов‘язує не тільки понад 40 років побратимства, а й спільна історія двох держав. І ми робимо все, щоб люди про це пам‘ятали. Як в Україні, так і у Франції», - відзначив мер Києва.

Куратор проекту Федір Баландін розповів, що бронзова скульптура втілює десятирічну Анну Київську. «Скульптура, можна сказати, символізує те, що кожна маленька українка в майбутньому може стати королевою», - сказав під час церемонії передачі пам‘ятника Федір Баландін.

Мер Тулузи Жан-Люк Муденк подякував Кличку за візит і за розвиток зв’язків між містами-побратимами. «Я щасливий, що наші міста співпрацюють у різних сферах. Нещодавно, наприклад, ми приймали делегацію київських медиків і розвиваємо співпрацю в цьому напрямку. Ми щороку приймаємо школярів з Києва, які приїжджають на відпочинок і оздоровлення, - відзначив Муденк. - Культура була важливою з самого початку побратимства наших міст. І я дуже вдячний за цей подарунок моєму місту - статую Анни Київської», - зазначив мер Тулузи.

Він подарував Кличку золоту медаль міста Тулузи, на якій вигравірувані всі історичні пам‘ятки міста.

Також у Тулузі Кличко ознайомився з організацією та роботою транспортної системи міста, політикою паркування та велосипедною інфраструктурою, відвідав місцевий метрополітен і завод Airbus, який збирає літак А380. Кличко здійснить візит на завод з очищення води, на якому також буде презентовано біогаз-проект.

У неділю мер Києва взяв участь у відкритті Міжнародного Тулузького марафону. А до цього зустрівся з українською громадою Тулузької метрополії.