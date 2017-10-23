На в'їзді на Труханів острів встановлять автоматичні бар'єри, синхронізовані зі світлофором

У Києві, на в‘їзді на Труханів острів для обмеження руху автотранспорту планують встановити боларди, синхронізовані зі світлофором. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, який перебуває з робочим візитом у місті-побратимі Києва Тулузі.

«Я тут побачив вулицях в історичному місті боларди, синхронізовані зі світлофором. - Дуже ефективно і надійно організоване обмеження в’їзду автотранспорту, - сказав Кличко. - Я відзняв ці технологічні боларди, відправив фото і відео нашим фахівцям і дав завдання, що в Києві мають бути встановлені подібні. Першим місцем, де ми обладнаємо такі боларди, буде в‘їзд на в‘їзд на Труханів острів», - відзначив Кличко.

У Тулузі мер Києва відвідав Центр управління дорожнім рухом міста, де ознайомився з системою організації руху транспорту, зокрема громадського, з системою паркування та велосипедною інфраструктурою Тулузи.

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«У співпраці з Тулузою нам цікавий досвід системи управління громадським транспортом, яка вважається однією з найкращих у Європі. Особливо цікава система планування і функціонування автобусного руху. Київ закупив 100 нових автобусів, ми оновлюємо рухомий склад громадського транспорту. І удосконалення управління його роботою – для нас важливе, - відзначив Кличко. - Також цікавий досвід будівництва метро. До речі, я спускався в Тулузьке метро. Воно в них технологічне і безпечне. Доступ до колій повністю закритий. Управління рухом - автоматичне, тобто водіїв у потягах немає», - розповів мер Києва.

Ознайомився Віталій Кличко і з особливостями оновлення міського освітлення в Тулузі, зокрема, в історичній частині міста. Тут освітлення обладнане таким чином, що «розумні» ліхтарі регулюють яскравість світла в залежності від часу доби і руху людей по вулиці.

Також у Тулузі Кличко відвідає завод Airbus, який збирає літак А380, та здійснить візит на завод з очищення води, на якому також буде презентовано біогаз-проект.

У неділю мер Києва взяв участь у відкритті Міжнародного Тулузького марафону. А до цього зустрівся з українською громадою Тулузької метрополії.