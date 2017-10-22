Кличко: Київ встановить більше камер відеоспостереження, що допомогли віднайти викрадену дитину

14:33, 22 жовтня 2017
Київ
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Кличко розповів, що наразі вже майже 5 тисяч камер відеоспостереження з функцією розпізнавання обличчя встановлені в закладах та публічних місцях Києва.

фото kievcity.gov.ua

Міська адміністрація продовжує встановлювати камери відеоспостереження, завдяки яким вдалося повернути викрадену ввечорі 20 жовтня на Оболоні маленьку дівчинку. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook столичний міський голова Віталій Кличко.

«Я дякую працівникам Національної поліції, завдяки професійним діям яких вдалося менше, ніж за добу, знайти і затримати осіб, що вкрали вчора у Києві в дитсадку півторамісячну дівчинку. Такий оперативний і ефективний результат ще раз доводить правильність наших дій щодо втілення в нашому місті програми “Безпечна столиця”», – переконаний мер Києва.

Віталій Кличко розповів, що наразі вже майже 5 тисяч камер відеоспостереження з функцією розпізнавання обличчя встановлені в закладах та публічних місцях Києва.

«Вся інформація стікається і обробляється в міському дата-центрі. І правоохоронні органи використовують її. Ми продовжимо встановлювати відеокамери – найближчим часом з‘явиться ще майже 3 тисячі нових камер, які працюватимуть на безпеку в столиці. Ще раз дякую поліції за оперативність і професіоналізм», – наголосив міський голова.

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Нагадаємо, ввечері у п'ятницю 20 жовтня в Оболонському районі столиці в дошкільному навчальному закладі №606 викрали немовля. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

У суботу, 21 жовтня, поліція затримала підозрювану в викраденні дитини. Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці 20 років, тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Теги: #Мер Києві Віталій Кличко#викрадення немовляти#камери відеоспостереження у Києві