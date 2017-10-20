Кличко заявив про плани розпочати співпрацю з Google для нанесення на карту тисяч столичних об’єктів

Столична влада планує розпочати співпрацю з Google, щоби за допомогою його сервісів кияни могли отримувати необхідну інформацію щодо всіх муніципальних установ, комунальних підприємств і всіх міських заходів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з директором з питань взаємодії з органами державної влади корпорації Google Україна Олегом Якимчуком, повідомляє прес-служба мера.

"Ми як столична влада налаштовані на співпрацю з корпорацією Google, найпопулярнішим пошуковим сервісом. Щоби за допомогою загальнодоступних, відкритих, безкоштовних сервісів Google кияни могли отримати необхідну інформацію щодо послуг і діяльності всіх муніципальних установ, комунальних підприємств і про всі міські заходи", - зазначив Віталій Кличко.

Мер розповів, що у спільних планах – нанести на карти Google 3500 столичних об’єктів. "І кожен зможе знайти найближчу спортивну секцію для дитини, школу, профільну лікарню, центр адмінпослуг, найближчий ЖЕК, банк чи соціальну аптеку, тощо. І отримати вичерпну інформацію про графік роботи, контакти керівництва, співробітників, подивитися фото і відео. Для цього достатньо буде зайти в Google-пошук або Google-карти і вся інформація за кілька секунд стане доступною на смартфоні або комп'ютері користувача", - відзначив Київський міський голова.

Крім того, зазначив Кличко, столична влада має намір у співпраці з Google розробити систему, що дозволить кожному киянину чи гостю столиці бути в курсі цікавих районних і загальноміських заходів. Google-навігація автоматично побудує найшвидший маршрут до найближчого місця проведення заходів, враховуючи затори на дорогах, ремонти чи комунальні аварії. Згодом система підлаштується під запити конкретного користувача і сама буде підбирати та радити, орієнтуючись на його інтереси, заходи і локації. “І все це все буде абсолютно безкоштовно!” – наголосив мер Києва.

Планується, що всі розміщені об’єкти і заходи легко можна буде знайти за допомогою голосового пошуку Google, який доступний на усіх смартфонах.