Кличко хоче зробити з "Бабиного Яру" меморіал такого ж рівня, як комплекси в Єрусалимі та Вашингтоні

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» в Києві має бути такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час прес-конференції з нагоди другої зустрічі Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

“Завдання всіх, хто тут зібрався, – напрацювати і презентувати концепцію Меморіалу громадськості і врахувавши думку релігійних і громадських організацій, істориків, знайти компромісне рішення, яке б відповідало сьогоднішніми вимогам. - Щоби цей Меморіал став місцем, яке виконуватиме важливу соціальну місію, причому не тільки для киян і українців, адже трагедію у Бабиному Яру не можна обмежувати Києвом чи Україною. Це - світова трагедія. І я впевнений, що цей меморіал буде такого ж рівня, як меморіал Яд Вашем та Меморіал Голокосту у Вашингтоні”, - зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що головне - не будівля меморіалу, а його змістовне наповнення, яке має донести інформацію про цю страшну трагедію Україні і світові, зберегти пам’ять про неї.

“Дуже важливо пам'ятати історію, робити висновки з помилок, які були у минулому, щоби вони не повторювалися у майбутньому. У всьому світі є меморіали жертвам голокосту - у Ізраїлі, Польщі, Німеччині, США. Проте у Києві, місті, де сталася ця трагедія, де було вбито багато людей різних національностей, за понад 70 років не було зроблено нічого, щоб гідно вшанувати пам’ять про загиблих”, - наголосив мер Києва.

Кличко відзначив, що столична влада робить усе, щоб майбутні покоління знали про трагедію Бабиного Яру. У київських школах проводять уроки про Бабин Яр, а на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» облаштовані Алея Праведників та Алея Мучеників (Дорога Скорботи).

“Днями я поспілкувався з Праведниками Бабиного Яру. Ми як столична влада традиційно збираємо у мерії Праведників Києва – людей, які ризикуючи власним життям, рятували інших людей. Ми їх шануємо і підтримуємо, - зазначив Віталій Кличко. - Але сьогодні необхідно реалізувати велику справу, щоб у Києві з’явився нарешті Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Віталій Кличко розповів, що навесні зустрічався зі спеціальним посланником Державного департаменту США з питань вшанування пам’яті жертв Голокосту Томасом Яздгерді, з яким обговорили ситуацію навколо створення Меморіалу пам’яті жертв Голокосту "Бабин Яр". “Я дуже радий, що підтримка цього проекту є на різних рівнях. Всі розуміють, наскільки це важливе питання. Створення у Києві Меморіального центру Голокосту є одним із моїх ключових завдань на посаді мера української столиці”, - підкреслив Кличко.

Член наглядової ради проекту Натан Щаранський розповів, що на сьогоднішньому засіданні ради обговорювали питання утвердження кордонів земельної ділянки, адже потрібно було враховувати як місцеве законодавство, так і єврейські духовні закони, де можна будувати майбутній меморіальний центр. -Адже єврейські закони забороняють будувати на місці, де були поховані люди.

“Ми схвалили кордон ділянки, на якій буде комплекс, і обговорили напрямки діяльності музею, який одночасно має бути і меморіальним центром, і історичним, і дослідницьким. У листопаді в Києві ми презентуємо концепцію центру”, - зазначив Щаранський.