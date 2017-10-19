Термомодернізація допомогла Київському палацу дітей та юнацтва зекономити 730 тисяч гривень

Здійснені в Київському палаці дітей та юнацтва заходи з енергоефективності уже дозволили зекономити за півтора роки 730 тис грн на сплаті за комунальні послуги. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час інспекції палацу, де продовжуються роботи з термомодернізації та ремонту приміщень, повідомляє прес-служба КМДА.

Кличко поспілкувався з керівництвом закладу та оглянув приміщення палацу, де провели капітальний ремонт.

За словами керівництва закладу, заходи з термомодернізації почали впроваджувати з 2015 року. За цей час тут встановили обладнання автоматичного регулювання теплозабезпечення будівлі, сучасне світлодіодне освітлення. Також модернізували і теплопункт, де встановили електроводопідігрівачі для системи опалення. Крім того, була утеплена фасадна частина будівлі.

Проте, проблемним питанням залишається термоізоляція скляної частини фасаду. Головний інженер КПДЮ зазначив, що за результатами досліджень, проведених у 2015 році з’ясували, що в холодну пору року будівля споживає близько 9,5 гКал на день, проте тепловтрати через скляний фасад складають майже 1,5 гКал.

Загальна сума заходів з енергозбереження склала 4,5 млн грн. Це дозволило за півтора роки зекономити 730 тис. грн. з урахуванням підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Віталій Кличко наголосив, що завданням столичної влади є реалізувати в усіх комунальних закладах міста заходи з енергозбереження, щоб забезпечити ефективне споживання тепла та оптимізувати витрати на оплаті рахунків.

“Люди звикли, що у нас були дуже дешеві енергоносії. Проте зараз ситуація змінилася, і кожен з нас розуміє, наскільки дорогим стало тепло. Хочу нагадати, що тарифи встановлює НКРЕКП, проте в наших руках зробити все можливе, щоб втілити заходи з термомодернізації та зменшити фінансове навантаження на кожну установу, на бюджет. Ми утеплюємо фасади, замінюємо вікна, встановлюємо системи рекуперації, сучасне обладнання для регулювання подачі тепла – запроваджуємо всі ті заходи, які дозволяють нам зберігати тепло та економити кошти”, - зазначив Кличко у коментарі журналістам.