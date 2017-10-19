Метро в Києві сьогодні працюватиме на годину довше через проведення футбольного матчу

У ніч з 19 на 20 жовтня роботу «Київського метрополітену» буде подовжено на одну годину. Про це повідомляє прес-служба КП ''Київський метрополітен''.

Зазначається, що такі заходи передбачені через проведення на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ, Україна) та «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія).

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Крім того, 19 жовтня з 21.05 до 22.05 станція «Олімпійська» буде закрита на вхід та вихід, «Палац спорту» - на вихід, а «Площа Льва Толстого» - на вхід. На час закриття потяги їхатимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.

Матч розпочнеться о 22:00.