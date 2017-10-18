Кличко: ми не дозволимо забрати і зруйнувати спорткомплекс "Схід"

Ми не дозволимо забрати і зруйнувати спорткомплекс «Схід». І зробимо все, щоб він був переданий до комунальної власності міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який відвідав спорткомплекс «Схід» і поспілкувався зі спортсменами, які відвідують цей комплекс, та з мешканцями мікрорайону, передає прес-служба КМДА.

Мер зауважив, що навколо комплексу останнім часом було багато суперечок і навіть спроб захоплення.

«Я був тут неодноразово, займаюся вирішенням цієї проблеми. І цей комплекс буде збережений, спортивні секції тут працюватимуть і діти будуть займатися спортом», – запевнив мер Києва.

Віталій Кличко наголосив, що для нього як для спортсмена і для мера столиці розвиток масового спорту в Києві та підтримка спортсменів є одним із пріоритетів.

«Бо спорт забирає дітей із вулиці, дисциплінує і дає мотивацію у житті», – сказав міський голова.

Він додав, що у 1997 році «Київський радіозавод», якому належав спорткомплекс, було визнано банкрутом, а у травні 2016 року цей завод продав комплекс «Схід».

«4,5 гектарів землі стадіону і 7 тисяч квадратних метрів приміщення купили за 800 тисяч гривень! Тільки уявіть!, – звернувся до присутніх мер. – Я одне можу сказати: тут буде центр боксу та спортивні секції, буде спортивний комплекс. І не потрібно підключати якісь батальйони, щоб влаштовувати розбірки, які останнім часом тут відбуваються. Це я звертаюся до представників того, хто вважає себе новим власником. Спорткомплекс належатиме громаді Києва», – підкреслив Кличко.

Він також наголосив, що правоохоронці повинні притягнути до відповідальності осіб, які причетні до незаконного продажу комплексу.

«Ми зараз займаємося поверненням спорткомплексу у власність держави, а потім – у комунальну власність. У нас є кошти, щоб облаштувати комплекс і щоб діти продовжували тут займатися спортом», – підкреслив столичний голова.

Віталій Кличко висловив сподівання, що вже наступного року, після всіх юридичних процедур, вдасться розпочати ремонт будівлі. За словами мера, відремонтувати спорткомплекс можна буде за рік-півтора і відкрити його – у 2019 році.

Столична влада підготувала лист до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (як до органу управління державним майном державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод») із метою повернути «Схід» до державної власності з подальшою передачею до комунальної власності територіальної громади Києва.

Мер Києва також зазначив, що у червні було рішення Київради «Про забезпечення прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об’єктів соціальної інфраструктури Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод». Відповідно до цього рішення Департаменту комунальної власності доручили забезпечити прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснити захист майнових прав територіальної громади спорткомплексу «Схід», стадіону «Схід» та стрілецького тиру.

«Ніякої забудови тут не буде. Це принципово для мене. Я взяв на себе зобов’язання перед киянами відстоювати їхні інтереси», – наголосив мер столиці.

Віталій Кличко у спорткомплексі «Схід» також зустрівся та поспілкувався з головами Федерацій спорту України.