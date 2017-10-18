Програма енергозбереження "70/30" у Києві допомогла багатоповерхівкам зекономити понад 40 мільйонів гривень на послугах ЖКГ​​

Завдяки провадженню заходів із енергозбереження столичні багатоповерхові будинки, що взяли участь у міській програмі співфінансування «70/30%», змогли зекономити понад 40 млн грн на комунальних послугах. Про це під час щорічного муніципального форуму «Енергоефективна столиця» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Захід відбувся у Міжнародному конгрес-центрі «Український дім». На форумі презентували кращий досвід України у сфері енергоефективності будівель, зокрема і житлових.

До участі в заході були запрошені тисячі представників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів, управителів, зокрема зі Львова, Тернополя, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, Одеси та міст Київщини.

«Енергозбереження – це безумовний тренд у столиці. Київ динамічно рухається у напрямку застосування найбільш надійних енергоефективних технологій. Ми успішно виконали програму обліку в житлі. Вже цього року в усіх будинках, де це технічно можливо, будуть встановлені будинкові лічильники тепла. Завдяки програмі співфінансування «70/30%» житлові будинки зекономили на комунальних послугах понад 40 мільйонів гривень. Ми відзначаємо колосальну динаміку в кількості учасників муніципальних програм співфінансування «70/30%», – сказав Петро Пантелеєв.

Він також зауважив, що модернізація обладнання на водопровідних та каналізаційних станціях дасть можливість зекономити майже 20 млн грн, окупність обладнання складає менше ніж два роки. Цього року на ТЕЦ-6 встановлений конденсаційний економайзер, що дозволяє підвищити ефективність роботи обладнання теплоелектроцентралі. Для України – це унікальне за масштабами обладнання.

«Столиця активно виконує і комплексну термомодернізацію в школах та дитячих садках. Переважна більшість ЕКСО-механізмів, які сьогодні є в Україні, ефективно діють саме в Києві», – повідомив заступник голови КМДА.

Програма Форуму передбачає підведення підсумків року міських програм у сфері енергоефективності та презентацію найбільш оригінальних енергоефективних проектів у столиці. У рамках виступів передбачені такі теми: «Теплі кредити» та «ЕСКО-контракти».

Впродовж всього Форуму відбувалась експозиція лідерів галузі енергоефективності з можливістю отримати консультацію.