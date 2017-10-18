В Києві рух на вулиці Грушевського заблоковано наметами протестувальників

Рух проїжджої частини вулиці Грушевського у Києві заблокований наметами протестувальників, але сам мітинг на площі Конституції ще не почався. Як передає кореспондент УНІАН, на вул. Грушевського - нижче будівлі парламенту та вже майже на перетині з вул. Липською - встановлено металеві паркани, перед проходженням яких поліція перевіряє вміст сумок людей, які проходять на територію, де розміщуються мітингувальники.

Зараз учасники акції протесту спілкуються біля наметів, деякі снідають. На самій вул. Грушевського розміщено близько 20 наметів.

Навпроти центрального входу до будівлі Верховної Ради, безпосередньо на площі Конституції, також розміщено кілька невеликих туристичних наметів. Крім того перед парламентом, вже на території парку, розміщено мінімум 8 великих наметів.

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Будівля парламенту знаходиться під посиленою охороною поліцейських та нацгвардійців. Вони стоять по периметру будівлі групами по кілька десятків осіб.

Обстановка біля парламенту наразі спокійна. У гучномовець поліція закликає учасників акції дотримуватись правопорядку, не піддаватися на провокації та попереджає про відповідальність за протиправні дії.

Як повідомляв УНІАН, вчора під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше під Радою відбулися зіткнення поліції і мітингувальників. Учасники заявили, що будуть залишатися в Маріїнському парку до виконання їхніх вимог.