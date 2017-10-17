Кличко: ми робимо все, щоб майбутні покоління пам’ятали про трагедію Бабиного яру

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з Праведниками Бабиного Яру під час урочистого прийому, який організували для них у КМДА.

«Я радий вітати вас усіх. Сьогодні ми традиційно зібралися у цій залі, щоб ушанувати тих, хто багато десятиліть тому виявив найкращі людські якості, хто, ризикуючи своїм життям, рятував євреїв і військовополонених від загибелі у роки Другої світової війни», – зазначив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що столична влада робить усе, щоб подвиг наших Праведників не забували, а майбутні покоління знали про трагедію Бабиного Яру. Наприклад, зазначив Віталій Кличко, у київських школах проводять уроки про Бабин Яр, а на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» облаштовані Алея Праведників та Алея Мучеників (Дорога Скорботи).

«Будинок на вул. Мельникова, 44, де колись розташовувалась контора єврейського кладовища, переданий Заповіднику і розпочався процес створення музею пам’яті тих трагічних подій та музею Праведників. У цьому приміщенні уже діють тематичні виставки. Проведена реставрація усіх пам’ятників та пам’ятних знаків, які розташовані на території Заповідника. Зроблений благоустрій території Заповідника. Зроблено багато, але необхідно зробити ще більше, щоб у Києві з’явився нарешті Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», – наголосив мер.

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Віталій Кличко підкреслив, що столична влада знаходить можливості надавати допомогу Праведникам. Так, цього року за програмою «Турбота» для них заплановані чотири виплати одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги з нагоди державних свят.

Окрім того, спільно із Всеукраїнським Благодійним Фондом «Заради тебе», проводяться ремонтні роботи в оселях, компенсуються кошти, витрачені киянами-Праведниками на ліки.

«Ми розуміємо, що скільки б ми не робили – цього буде замало. Ми низько вклоняємось Вам із глибокою вдячністю за Ваш героїчний вчинок, за глибоке співчуття до невинних жертв нацистської окупації, за самопожертву, за Ваш громадянський подвиг. Бажаю всім присутнім миру, довгих років життя, міцного здоров’я, благополуччя і добра!», – наголосив мер.

Разом із послами США Марі Йованович, Польщі Яном Пєкло, представниками дипломатичних місій Німеччини та Ізраїлю, релігійних і громадських організацій, Віталій Кличко запалив свічки у пам’ять про жертв Бабиного Яру та за здоров’я Праведників.

Наразі у світі близько двох тисяч Праведників, майже триста з них мешкають в Україні і більше п’ятдесяти Праведників живуть у Києві.