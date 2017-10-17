​​Кличко: модернізовані теплопункти в закладах освіти Києва дозволяють зекономити 20-30% тепла

Модернізовані теплові пункти з погодним регулюванням, які встановлені в навчальних закладах столиці, дозволяють зекономити 20-30 відсотків тепла і коштів на оплаті за нього під час опалювального сезону. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції дитячого садка № 96 у Подільському районі, в якому здійснили термомодернізацію.

Мер Києва нагадав, що один із таких закладів, де відбулась термомодернізація цього року, – дитячий садок № 96. Мер зауважив, що садочок був збудований ще у 1965 році і під час опалювального сезону втрати тепла були дуже значними. Він наголосив, що столична влада продовжує здійснювати заходи з комплексної термомодернізації закладів освіти.

За словами Віталія Кличка, на термомодернізацію закладу було виділено майже 6 млн грн. Зокрема, тут утеплили стіни, замінили вікна, двері та освітлення на енергоефективне. Окрім того, встановлено модернізований індивідуальний тепловий пункт із погодозалежним керуванням; реконструйовано внутрішню систему опалення, систему вентиляції.

«Фахівці кажуть, що це дасть можливість у садку економити вдвічі більше тепла. У цьому садочку навіть при ввімкненому теплі температура не перевищувала +14 градусів при -15 взимку», – наголосив Віталій Кличко.

Водночас мер Києва доручив главі району в короткі терміни провести благоустрій території садочка.

Загалом же, зауважив столичний голова, заходи термомодернізації дають можливість економити 20-30 відсотків тепла і коштів на сплаті за нього. Віталій Кличко підкреслив, що за останніх 4 роки завдяки організаційним і технічним заходам у школах і дитсадках вдалося зекономити 55 млн грн на енергоносіях.

«Теплові пункти з погодним регулюванням встановлені майже у всіх навчальних закладах столиці. І це велика економія коштів», – сказав мер Києва.

Віталій Кличко наголосив, що столична влада взяла на себе зобов’язання - щоб в навчальних закладах було тепло, і діти навчалися в належних умовах.