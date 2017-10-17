Ремонт Паркового пішохідного мосту завершиться до кінця року - КМДА

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян проінспектував хід ремонтних робіт Паркового пішохідного мосту, який комунальне підприємство по ремонту та утриманню мостів і шляхів міста Києва «Київавтошляхміст» розпочало у липні цього року.

«Парковий пішохідний міст є однією з візитівок Києва, і міська влада зобов’язана зберігати та покращувати такі важливі об’єкти. Цього року з міського бюджету було виділено понад 9 мільйонів гривень на проведення поточного ремонту Пішохідного мосту. На початок жовтня вже виконані роботи на 2 мільйони 646 тисяч гривень, а вже до кінця поточного року роботи будуть виконані в повному обсязі», – повідомив Дмитро Давтян.

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Наразі на об’єкті влаштовано асфальтобетонне покриття підходів до мосту та елементи з ФЕМів, встановлені чавунні перила та фізичні перепони на підходах до мосту, встановлені контейнери для збору твердих відходів. Додатково пофарбовано перильні огорожі, стовпи освітлення, підвіски та ланцюги на мосту.

«Це єдиний пішохідний міст столиці через Дніпро. Прохідна частина спеціально розділена на зони: дві зелені, завширшки у 2 метри – пішохідні, центральна червона 4-метрова – двостороння велосипедна доріжка. Різнокольорове сучасне полімерне покриття зроблене спеціально для комфорту пішоходів і велосипедистів. Ми прагнемо зробити Київ комфортним для життя та відпочинку», – розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

Нагадаємо, що Парковий пішохідний міст через Дніпро збудовано в 1957 році з метою з’єднання центральної частини Києва з Трухановим островом. Довжина мосту складає 426 метрів, а ширина – 7 метрів.