У Києві завтра перекриють низку центральних вулиць

Завтра у зв’язку з проведенням масових акцій у Києві з 06.00 будуть перекриті деякі вулиці у центральній частині міста. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

«У зв’язку з посиленими заходами гарантування публічної безпеки в центральній частині міста 17 жовтня з 06:00 буде перекрито вулиці центральної частини столиці», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, перекриють: вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро «Арсенальна»; вул. Інститутську – від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова; вул. Липську – від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської.

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Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та провулку Кріпосному.

Як повідомлялося, 17 жовтня о 9.30 запланований Всеукраїнський збір на площі перед Верховною Радою. Його організатори, серед яких «Автомайдан», «Антикорупційний штаб», Громадський рух «Чесно», висувають три основні політичні вимоги: внести зміни до закону про вибори в частині запровадження відкритих партійних списків, скасувати депутатську недоторканність та створити в Україні Антикорупційний суд.