Кличко вручив квартири учасникам АТО

Мер Києва Віталій Кличко привітав військовослужбовців і ветеранів з Покровою та Днем захисника України і вручив 27 сертифікатів на квартири киянам-учасникам АТО, які були поранені та отримали інвалідність I-III груп. Також з нагоди свята Кличко вручив відзнаки Київського міського голови учасникам АТО і волонтерам, та державні нагороди за гуманітарну участь у антитерористичній операції, значні здобутки у професійній і громадській діяльності.

“Вітаю всіх зі святом мужності і патріотизму - Днем захисника України! Сьогодні ми вшановуємо справжніх захисників нашої Вітчизни - сильних, мужніх та чесних. Тих, хто готовий взяти на себе відповідальність не тільки за власну родину, але й за незалежність та цілісність нашої держави. У цей день ми згадуємо про полеглих бійців, які в різні часи на різних фронтах захищали Україну”, - звернувся мер столиці до присутніх.

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Мер Києва підкреслив, що нині Україна, на жаль, долає найскладніші виклики за часи своєї незалежності - відстоює свою державність та територіальну цілісність. “І сьогодні на Сході України нашу державу захищають нові воїни – герої АТО. Ми говоримо про військових, як про захисників із великої літери. Ми вдячні вам, поважаємо вас і шануємо, - наголосив міський голова. - З 2014 року майже 24 тис. киян взяли участь в антитерористичній операції. Зі свого боку, столична влада робить усе можливе, аби надати соціальні гарантії для наших військових, а також підтримує сім’ї загиблих героїв”, - сказав Кличко.

Під час церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять всіх героїв, які захищали Україну. “Вшануємо і пам’ять героїв Небесної сотні, які теж віддали життя захищаючи європейський вибір України, гідність її громадян”, - сказав Кличко, оголошуючи хвилину мовчання.

Мер Києва подякував присутнім героям, учасникам АТО, волонтерам, і всім тим, хто щодня в мирному житті підтримує наших захисників, за патріотизм, мужність, силу духу та щоденну працю. “Вітаю всіх і бажаю миру, козацького здоров’я та віри в себе і в свою країну”, - сказав Віталій Кличко.

Після привітання захисників, міський голова вручив сертифікати на 27 квартир з 50 виділених міською владою для киян-учасників АТО, які були поранені та отримали інвалідність I-III групи під час бойових дій на Сході України.

Мер столиці також з нагоди свята вручив відзнаки Київського міського голови киянам-учасникам АТО та волонтерам, а також державні нагороди за гуманітарну участь у антитерористичній операції та значні здобутки у професійній і громадській діяльності.