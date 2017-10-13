У КМДА розповіли, коли повністю відкриють проїзд по Набережному шосе

Набережне шосе у Києві для проїзду автотранспорту повністю відкриють в наступному році. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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«Зараз на ділянці 2,6 км перевлаштовано 1 700 погонних метрів гранітного бортового каменю, відфрезеровано 24 000 м кв. покриття та влаштовано нижній шар асфальтобетону на площі 12 000 м кв. Попереду ще влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття, укладання тротуарів з ФЕМів, озеленення прилеглої території та встановлення нового бар'єрного огородження. Повний комплекс робіт планується завершити на кінець літа наступного року», - йдеться в повідомленні.

В Департаменті відзначають, що востаннє капітальний ремонт проводився тут у 1986 році.